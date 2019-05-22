Небо Ставрополя закроют для дронов на время студенческого фестиваля

Полеты квадрокоптеров над Ставрополем запретят на время проведения фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС». Небо над городом для дронов закроют с 4 по 9 июня.

Как пояснили NewsTracker в мэрии, это необходимо для обеспечения антитеррористической безопасности. Запрет распространяется на все виды летательных аппаратов за исключением тех, которые задействованы в организации праздника. При этом в мэрии не пояснили, каким образом будут бороться с дронами.

Организаторы ранее заявляли, что в фестивале должны принять участие более 2 тыс. человек. Ожидаются делегации из Бразилии, Грузии, Китая, Индии и Австрии. Регион получил право организации мероприятия подобного уровня после успешного опыта проведения фестиваля «Российская студенческая весна».