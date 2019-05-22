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Запрет на курение ввели на всей набережной Ижевска

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Власти Ижевска ввели запрет на курение на набережной городского пруда. Он распространяется на всю территорию — от пляжа до пристани. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Бекмеметьев.

ИА «Сусанин» уточняет, что в список рекреационных зон, где запрещено курить, включили также площадь у монумента «Навеки с Россией» и спуск к набережной. В ближайшее время у входа на эти территории появятся знаки о запрете табака. Поводом для такого решения стали жалобы местных жителей на любителей кальяна, которые проводят время на берегу пруда.

Сейчас в республике несовершеннолетним запрещено находиться в кальянных. Власти планируют ввести запрет на курение кальяна в общественных местах.

Ранее сообщалось, что купальный сезон в Ижевске откроется в начале июня, но только после того, как эксперты проверят состояние воды. Кроме того, пляж должен пройти освидетельствование.

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