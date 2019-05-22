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Граждане США обвинили Коломойского в угрозах убийством

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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В Генпрокуратуру Украины поступило заявление об угрозах убийством со стороны олигарха Игоря Коломойского. Заявление подали граждане США Игорь Фурман и Лев Парнас.

В среду, 22 мая, в ведомстве подтвердили получение этого документа.

«Да, к нам зашло вчера такое заявление в общественную приемную», — цитирует «Газета.ру» пресс-секретаря генпрокурора Ларису Сарган.

Адвокат Фурмана и Парнаса Алина Самарец также подтвердила информацию о подаче заявления. Детали конфликта не уточняются.

16 мая Коломойский вернулся на Украину, откуда уехал в 2017 году. Он покинул страну после национализации Приватбанка, главным акционером которого являлся. Бизнесмен жил в Швейцарии и Израиле.

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