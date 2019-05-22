В Пензе прошла «Школа материнства»

Родители Пензы прошли «Школу материнства». Семьям рассказали о развитии малышей и приобщении детей к здоровому образу жизни.

Проект был реализован по инициативе благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства. «Школа материнства» работала на базе одной из поликлиник Пензы. Ее посетили несколько тысяч родителей, пишет ИА «Пенза-пресс».

В ходе занятий беременные женщины смогли узнать, как подготовиться к родам, вести активное материнство, в чем особенности грудного вскармливания, а также прослушали информацию о раннем развитии малышей. К работе с родителями привлекались преподаватели и учащиеся Центра технологического обучения и Пензенского областного медицинского колледжа.