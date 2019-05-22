В ДНР проверят информацию о задержании украинских силовиков

В Донецкой народной республике (ДНР) ничего не знают о задержании украинских силовиков. Об этом в среду, 22 мая, сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин. В настоящее время сведения о задержании проверяются, отметил он.

«Не в курсе. Проверяют информацию. Если это подтвердится, мы об этом сообщим. Если не подтверждается, тоже расскажем. У меня пока информации нет», — цитирует НСН заявление Басурина.

Ранее 22 мая пресс-центр украинского штаба операции объединенных сил (ООС) сообщил в Facebook, что восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины попали в плен к ополченцам. Якобы силовики на грузовом автомобиле отклонились от маршрута в районе населенного пункта Новотроицкое и оказались на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, где их задержали сотрудники народной милиции ДНР.

Военная прокуратура Украины уже начала расследование инцидента, говорится в сообщении пресс-службы ВСУ. В нем отмечается, что Киев примет все меры для выяснения местоположения и вызволения своих военных.