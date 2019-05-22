Прямой эфир

В ДНР проверят информацию о задержании украинских силовиков

0
Фото: ТАСС/Виктор Драчев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Донецкой народной республике (ДНР) ничего не знают о задержании украинских силовиков. Об этом в среду, 22 мая, сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин. В настоящее время сведения о задержании проверяются, отметил он.

«Не в курсе. Проверяют информацию. Если это подтвердится, мы об этом сообщим. Если не подтверждается, тоже расскажем. У меня пока информации нет», — цитирует НСН заявление Басурина.

Ранее 22 мая пресс-центр украинского штаба операции объединенных сил (ООС) сообщил в Facebook, что восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины попали в плен к ополченцам. Якобы силовики на грузовом автомобиле отклонились от маршрута в районе населенного пункта Новотроицкое и оказались на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, где их задержали сотрудники народной милиции ДНР.

Военная прокуратура Украины уже начала расследование инцидента, говорится в сообщении пресс-службы ВСУ. В нем отмечается, что Киев примет все меры для выяснения местоположения и вызволения своих военных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ДНР и ЛНР оценили планы Зеленского по обмену пленными
Потерявшиеся бойцы ВСУ попали в плен к ополченцам Донбасса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017