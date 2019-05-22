В Сети удивились смотрящей в два зеркала одновременно кошке

Пользователей Сети удивило фото черно-белой кошки, которая сидит между двумя зеркалами и одновременно смотрит в каждое из них. Соответствующий снимок появился 21 мая на платформе Reddit.

Комментаторы предположили, что кошка на самом деле не смотрит в зеркало поменьше, оно лишь отражает ее взгляд в другое, которое повешено на стене.

«В отражении специально нанятый актер», — написали некоторые.

Вместе с тем нашлись те, кто связал визуальный обман со строением глаз кошек.

«В отличие от людей, чьи зрачки находятся в передней части глаза, кошачьи радужки делят пополам глазное яблоко, а веки находятся дальше, закрывая большую куполообразную линзу. Таким образом, под низкими углами радужная оболочка перекрывается нижним веком, а под высокими углами перекрывается верхним», — следует из одного из комментариев, объясняющих фото.

17 мая стало известно, что кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет. Пушистая хищница скончалась от осложнений после инфекции мочевыводящих путей. В заявлении, распространенном владельцами кошки, говорится, что она мирно ушла из жизни 14 мая.