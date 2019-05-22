Жителя Кубани будут судить за повреждение памятника археологии

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Краснодарского края, который повредил памятник археологии. Мужчина управлял экскаватором.

Инцидент произошел в ноябре 2018 года в Мостовском районе. 29-летний мужчина проводил работы на мини-экскаваторе и совершил наезд на памятник археологии «Курган». Объект культурного наследия получил повреждения.

Уголовное дело возбудили по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». В прокуратуре уточнили, что дознаватель полиции изначально игнорировал происшествие, в связи с чем необходимые следственные действия не проводились. После вмешательства прокуратуры расследование было завершено.

Уголовное дело направлено в суд, пишут «Кубанские новости».