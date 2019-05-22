Матвиенко открестилась от ситуации с увольнением журналистов «Коммерсанта»

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что не имеет никакого отношения к увольнению ряда журналистов газеты «Коммерсант» после публикации статьи о возможной смене спикера верхней палаты парламента. Об этом 22 мая сообщает ТАСС.

«Я никогда никому не звонила, не давила. Это знают в сообществе журналистов, это знают руководители СМИ, они помогут подтвердить. Это не мой стиль, это бессмысленно, это бесполезно», — сказала она, добавив, что так делают только «истеричные люди», к которым Матвиенко себя не относит.

Ранее 20 мая 11 журналистов написали заявления об увольнении из «Коммерсанта». Сотрудники газеты сообщили о намерении покинуть издание в соцсетях.

Отмечалось, что они приняли решение уйти после того, как руководство заявило о намерении уволить двух журналистов из-за публикации о спикере Совета Федерации Валентине Матвиенко.