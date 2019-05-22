Прямой эфир

Матвиенко открестилась от ситуации с увольнением журналистов «Коммерсанта»

0
Фото: пресс-служба Совета Федерации
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что не имеет никакого отношения к увольнению ряда журналистов газеты «Коммерсант» после публикации статьи о возможной смене спикера верхней палаты парламента. Об этом 22 мая сообщает ТАСС.

«Я никогда никому не звонила, не давила. Это знают в сообществе журналистов, это знают руководители СМИ, они помогут подтвердить. Это не мой стиль, это бессмысленно, это бесполезно», — сказала она, добавив, что так делают только «истеричные люди», к которым Матвиенко себя не относит.

Ранее 20 мая 11 журналистов написали заявления об увольнении из «Коммерсанта». Сотрудники газеты сообщили о намерении покинуть издание в соцсетях.

Отмечалось, что они приняли решение уйти после того, как руководство заявило о намерении уволить двух журналистов из-за публикации о спикере Совета Федерации Валентине Матвиенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из СМИ
Песков прокомментировали увольнение журналистов «Коммерсанта»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017