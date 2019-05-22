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Более 50 млн рублей направит Кубань на закупку пожарной техники

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Краснодарский край потратит 50 млн рублей на приобретение дополнительной лесопожарной техники в рамках проекта «Сохранение лесов». Она поступит в регион до конца 2019 года.

Ситуация с пожарами на Кубани ежедневно контролируется с помощью космического мониторинга. Информация о местах сжигания и собственнике территорий автоматически передается властям муниципалитета. Это позволяет оперативно реагировать на возгорания, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Для быстрого реагирования на пожары сформирована группировка сил и средств численностью более 4 тыс. человек. В их распоряжении находится почти 3,5 тыс. единиц пожарной техники и оборудования.

Пожароопасный сезон был введен в Краснодарском крае с 1 апреля. С начала года зарегистрировано семь лесных пожаров. Это практически в два раза меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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