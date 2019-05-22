Матвиенко прокомментировала идею Зеленского о референдуме об отношениях с РФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что властям Украины следует наладить диалог с Донбассом, а не проводить референдум по отношениям с Россией, пишет в среду, 22 мая, «РИА Новости».

Она отметила, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует предложить гражданам свою программу развития страны. Вместе с тем Матвиенко заявила, что Москва надеется нормализовать отношения с Киевом и приветствует любые позитивные сигналы, исходящие от нового руководства.

Ранее в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят в действиях Зеленского шагов для улучшения отношений с РФ.

О намерении провести референдум Зеленский заявил 21 марта. По его словам, вопросы референдума будут касаться конфликта в Донбассе, в котором, по мнению Киева, участвует Россия. Он также отметил, что закон о референдуме является основным направлением деятельности администрации.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

Россия неоднократно указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к урегулированию ситуации в Донбассе.