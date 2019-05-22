Ледоход остановился на реке в Якутии из-за похолодания

В Североколымске (Республика Якутия) остановился ледоход из-за резкого понижения температуры. Власти прогнозируют возможное повышение уровня воды.

По данным правительства, реки Амга и Алдан полностью очистились ото льда, там начинается отгрузка угля. При этом специалисты ожидают, что период навигации будет коротким. В ближайшее время должна стартовать навигация на реке Вилюй, там ледоход прошел без осложнений. На Колыме в районе Среднеколымска ледоход остановился из-за повышения температуры. Чтобы избежать заторов, были проведены взрывные работы. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

Уровень воды составляет 10,57 м при критическом уровне 12 м. Есть предпосылки, что уровень воды повысится. Для укрепления берегов заготовлено 1,6 тыс. мешков с песком.