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Цветник в формате 3D создали на Пулковском шоссе в Петербурге

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На Пулковском шоссе в Петербурге появился 3D-цветник. Его создали из 30 тыс. однолетних цветов. Площадь клумбы — около 500 кв. м.

Цветы высадили в преддверии Петербургского международного экономического форума. Как рассказали телеканалу «78» в пресс-службе городского комитета по благоустройству, проектом занимается садово-парковое предприятие «Южное». Всего в Московском районе появилось более 350 тыс. цветов.

Также в планах у городских властей высадить на Пулковском шоссе 61 тыс. декоративных растений. На силовых ограждениях и опорах освещения установят 300 кашпо и цветочных ящиков.

Ранее на официальном сайте ПМЭФ-2019 опубликовали деловую программу форума с указанием спикеров и модераторов дискуссий. Сам форум пройдет с 6 по 8 июня.

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