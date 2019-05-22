В Северную столицу прибыл символ праздника выпускников «Алые паруса»

Бриг «Россия» впервые примерил роль галиота «Секрет» из повести Грина. На подготовку корабля к отплытию из порта в Кронштадте ушло несколько дней. «Россия» пришвартовалась у набережной Лейтенанта Шмидта. Перед главным для российских школьников событием еще несколько репетиций.