Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Крыму

В Ленинском районе Республики Крым столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Пострадали четыре человека. Как выяснилось, водитель «МАЗа» уснул за рулем.

Как сообщили ИА «Крыминформ» в пресс-службе МВД по республике, авария произошла утром в среду, 22 мая. По предварительным данным, мужчина 1962 года рождения, управляя «МАЗом», уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся по касательной с другим грузовиком «МАЗ», уходящим от столкновения. После этого машина столкнулась с автобусом «БАЗ», продолжила движение прямо и влево, а затем опрокинулась.

В МВД отметили, что предварительно, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека. Обстоятельства аварии и количество пострадавших устанавливаются. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.