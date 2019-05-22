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Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокаторским призыв и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун «перестать терпеть» Россию в Совете Безопасности ООН.

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Мнение Захаровой

Украинский министр в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что не надо становиться «заложниками Кремля». «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности», — добавила она.

По мнению Захаровой, Супрун — «националист и русофоб». «Настоящий провокатор», — подчеркнула представитель МИД России на своей странице в Facebook в среду, 22 мая. Больше всего она навредила не России, а народу Украины, считает Захарова, пишет «Газета.ру».

В Госдуме оценили компетенцию Супрун

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил в беседе с «Известиями», что поднимать вопросы о членстве России в Совете Безопасности ООН не входит в полномочия и.о. министра здравоохранения Украины.

По его словам, из заявлений Супрун следует, что она считает себя персоной, равной премьер-министру Великобритании в 1940–1945 и 1951–1955 годах Уинстону Черчиллю. Парламентарий напомнил ,что даже он, стоявший у истоков создания ООН, не сомневался, что СССР должен входить в Совбез ООН.

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