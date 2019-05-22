Водителям в Москве посоветовали отказаться от поездок в центр города

Московским автомобилистам посоветовали отказаться от поездок в центр города из-за возможных ограничений на дорогах. Об этом на странице в Twitter 22 мая сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В пресс-службе центра пояснили, что 22 мая в Москве проходит много встреч государственного уровня и проведение строительных работ, в этой связи возможны ограничения для проезда транспорта. Рекомендуется воспользоваться общественным транспортом, пишет RT.

Как напоминает ТАСС, 22 мая президент России Владимир Путин примет в Кремле премьер-министра Вьетнама Нгуена Суан Фука. Также личную встречу с ним проведет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

12 мая сообщалось, что водителям стоит заранее планировать маршруты движения в связи с возможными «дачными» пробками в Москве.