Стала известна серия-фаворит «Игры престолов» у киберпреступников

Самой популярной у кибермошенников серией финального сезона «Игры престолов» стал третий эпизод — «Долгая ночь», следует из исследования «Лаборатории Касперского». Результаты имеются в распоряжении «Известий». Выход третьего эпизода сопровождался увеличением почти до 3 тыс. числа атак на пользователей, пытавшихся скачать пиратскую версию.

Другие серии оказались менее популярны. Ежедневное число атак вредоносных программ, которые распространялись под видом пиратских серий «Игры престолов», в среднем составляло от 300 до 400.

Однако благодаря интересу аудитории количество атак увеличивалось до 1200 в первые три или четыре дня после выхода каждой новой серии.

Ранее сообщалось, что «Игра престолов» стала самым «вирусным» сериалом 2018 года, когда на его долю пришлось 17% всех заражений, источником которых стал пиратский мультимедийный контент.

20 мая сообщалось, что финальный эпизод американского сериала посмотрело рекордное число людей. Шестая серия набрала 19,3 млн просмотров в эфирном показе и на платформах BO GO и HBO NOW.

В свою очередь, в Москве на стадионе «РЖД Арена» на показ финального эпизода восьмого сезона «Игры престолов» собрались свыше 10 тыс. человек.