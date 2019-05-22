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Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Краснодарском крае

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ГИБДД проводит проверку по факту ДТП в Краснодарском крае, в котором погиб один человек. Четверо пострадавших, в том числе ребенок, доставлены в больницу.

Авария произошла на автодороге Кубанская–Саратовская. По предварительной версии, водитель автомобиля Skoda допустил выезд на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с Lexus.От полученных травм автомобилист скончался на месте, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Пассажир Skoda, а также водитель и три пассажира Lexus были доставлены в больницу. В числе пострадавших есть восьмилетний ребенок.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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