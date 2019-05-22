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Синоптики предупредили о грозах и сильном ветре в Москве 23 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В московском регионе на 23 мая объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гроз и сильного ветра. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

По словам метеорологов, потенциально опасной погода будет считаться с 9:00 23 мая и до 21:00, пишет РИАМО. Соответствующее предупреждение также распространили на территории Ярославской, Тверской, Тамбовской, Воронежской областей.

Как пишет сайт kp.ru, в Брянской области синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий уже 22 мая. Ожидаются гроза и усиление ветра до 16 м/с. Такое же ухудшение погоды ожидается в Смоленской, Орловской и Курской областях. В Москве и области температура воздуха составит +25…+27 градусов, в ночь на четверг похолодает до +13…+15 градусов. Днем 23 мая столбики поднимутся не выше +21…+23 градусов, порывы ветра могут достигать 12–17 м/с.

21 мая сообщалось, что ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Известиям» о погоде в Москве в июне.

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