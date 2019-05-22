Защита нашла нарушения в деле о хищениях на ТоАЗе

В деле о хищениях на предприятии «Тольяттиазот» (ТоАЗ) некорректно подсчитана стоимость продукции и не учтены скидки, которые компания предоставляла клиентам. Об этом заявил адвокат Александр Гофштейн, представляющий интересы фигуранта дела Сергея Махлая.

По его словам, на грузовой таможенной декларации, которой зафиксировано перемещение товара, стоит штамп — «выпуск разрешен» с датой. Рыночная стоимость бралась на это число. При этом товар мог добраться до покупателя за несколько месяцев и его стоимость только росла.

Адвокат уверен, что если подсчет провести корректно, то обвинение не сложится, потому что дебет и кредит будут сведены к единым данным.

Кроме того, Гофштейн отмечает, что в деле не учтены скидки, достигавшие 20%, которые «Тольяттиазот» предоставлял покупателям.

Сумму хищения обвинение оценивает в 90 млрд рублей. Адвокат подчеркивает, что в таком случае речь идет о хищении всего произведенного аммиака за четыре года.

Также адвокат отметил, что когда защита получила от следователя обвинительное заключение, то обнаружилось, что создателем файла является управляющая компания «Уралхим», которая проходит в качестве потерпевшей по делу.

«Флешку получили мои коллеги. Вставили ее в компьютер и в свойствах файла прочитали, что создателем файла, в котором содержится обвинительное заключение (...), является управляющая компания «Уралхим» — потерпевший по делу», — пояснил юрист.

В свою очередь заместитель гендиректора, директор по операционной деятельности ТоАЗа Виктор Казачков заявил, что завод физически не может хранить большие объемы продукции, ее надо оперативно продавать.

«Мы же имеем избыток товарного аммиака. Мы производим 250–270 тыс. т аммиака в месяц. 170 тыс. т мы должны реализовать на экспорт. Иначе у нас будут остановлены производственные мощности», — рассказал он.

Дело о крупном мошенничестве на предприятии «Тольяттиазот» было возбуждено в 2012 году. По версии следствия, руководство предприятия с 2007 по 2012 год продавало по заниженным ценам весь произведенный аммиак и карбамид швейцарской компании Nitrochem Distribution AG. Она впоследствии якобы перепродавала продукцию по рыночным ценам, и разница составила 85 млрд рублей.