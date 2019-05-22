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Стали известны европейские страны с самыми дешевыми отелями

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Фото: Depositphotos
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Северная Македония и Албания оказались европейскими странами с самыми дешевыми отелями. Это следует из результатов исследования онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip, которые поступили в распоряжение «Известий».

Для составления рейтинга эксперты подсчитали среднюю стоимость одной ночи в четырехзвездочных отелях по всей стране. При этом учитывались не только отели столицы или популярных городов, а все локации, где доступны варианты проживания нужной категории. В то же время в рейтинг не попали страны, в которых менее десяти четырехзвездочных отелей.

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Отмечается, что средняя стоимость проживания в отелях Северной Македонии составляет 1950 рублей за ночь. Однако прямых рейсов в эту страну из России нет.

Второе место рейтинга самых недорогих по проживанию стран заняла Албания. Остановиться на ночь в одном из четырехзвездочных отелей с хорошими отзывами можно в среднем за 2030 рублей.

Кроме того, в топ-10 стран с недорогим проживанием вошли Босния и Герцеговина, Молдавия, Чехия, Венгрия, Румыния, Болгария и Великобритания. Последняя благодаря тому, что в стране множество небольших городов и деревень с недорогими четырехзвездочными отелями.

Между тем страной с самой высокой стоимостью проживания оказалось княжество Монако. За ночь в отеле категории «четыре звезды» здесь придется заплатить в среднем 23 040 рублей.

Ранее в мае сообщалось, что россияне стали реже покупать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию.

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