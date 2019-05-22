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Годовые инвестиции Воронежской области достигли 300 млрд рублей

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Уровень годовых инвестиции Воронежской области достиг 300 млрд рублей. Об этом губернатор региона Александр Гусев проинформировал председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, находившегося с рабочей поездкой в Воронеже.

Глава региона рассказал премьер-министру о том, что наблюдается позитивная динамика в социально-экономическом развитии региона и показателях промышленного сектора экономики. Ежегодный прирост в промышленном производстве составляет от 5 до 7%, сообщает ИА «Абирег».

Гусев также рассказал о сельском хозяйстве, в котором более 95% предприятий являются прибыльными, и заявил, что регион рассчитывает на сохранение объема инвестиций. Губернатор отметил, что Воронежская область достигла уровня 300 млрд рублей годовых инвестиций при уровне ВРП 950 млрд, и выразил уверенность в том, что в этом году ВРП превысит 1 трлн рублей.

Александр Гусев поблагодарил Дмитрия Медведева за поддержку дорожного хозяйства и программу «Безопасные и качественные дороги» в частности. По его словам, все жители Воронежа отмечают существенные изменения.

«Я тоже ездил, смотрел — скажем так, аккуратно: лучше выглядит, чем когда я был в прошлый раз. Вообще это очень важно, потому что ситуация на селе гораздо хуже. Несмотря на то что у вас и там, в общем, всё выглядит достаточно прилично по сравнению с некоторыми другими регионами. Всё в сравнении познается. Всё равно там есть чем заниматься. Давайте займемся и этим направлением», — подытожил Дмитрий Медведев.

Губернатор Воронежской области сообщил, что в 2019 году в дорожный фонд региона будет направлено около 15 млрд рублей. Из них на модернизацию сельских дорог будет выделено свыше 2 млрд рублей.

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