Часть затрат на логистику компенсируют малому бизнесу в Башкирии

В Республике Башкортостан планируют компенсировать малому и среднему бизнесу часть затрат на логистику при экспорте продукции. Об этом сообщает Госкомитет по внешнеэкономическим связям.

Соответствующее постановление о компенсациях было принято правительством республики в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и регионального проекта «Развитие экспорта в Башкортостане», пишет ИА «Башинформ».

Для того чтобы принять участие в программе, предприятию необходимо подать заявку. Так, экспортеры смогут возместить до 1 млн рублей, которые были потрачены на транспортировку. Субсидия по «пилотным» партиям составит до 500 тыс. рублей.

Прием заявок и реализация программы осуществляется Госкомитетом республики по внешнеэкономическим связям.