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Режим ЧС ввели в районе Амурской области из-за размыва дорог

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В Свободненском районе Амурской области из-за осадков оказались сильно размыты дороги. Муниципальные власти ввели режим ЧС.

Размыв дорожного полотна наблюдается в селах Нижние Бузули, Загорная Селитьба и Сычевка. На местах работают представители районной администрации, а также дорожно-эксплуатационного предприятия. Они проводят полное обследование дорог, сообщает Амурская служба новостей.

По итогам осмотра будет разрабатываться план дальнейших действий.

Ранее на затопление квартир из-за сильных осадков пожаловались жители Благовещенска.

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