Кремль указал на необходимость соблюдения Украиной прав нацменьшинств

В России хотели бы обеспечения Украиной прав национальных меньшинств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о разговоре главы государства Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном

«Мы знаем, сколько людей говорит на русском языке на Украине. И мы бы хотели, чтобы права их были обеспечены», — пояснил представитель Кремля и отметил, что Москва обсуждает данный вопрос с европейскими лидерами, отметил он в среду, 22 мая.

«Будем надеяться, что они используют свое влияние в разговоре с Украиной с тем, чтобы обеспечить исполнение этих прав», — подчеркнул Песков.

Накануне Путин обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на Украине и ряд вопросов международной повестки дня. Российский лидер обратил внимание участников беседы на украинский закон о госязыке, обсуждение которого было заблокировано в Совбезе ООН.

В тот же день в Министерстве иностранных дел России назвали украинский закон о госязыке инструментом беспринципной политической борьбы на Украине.

15 мая бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти, учебными заведениями, больницами, а также предприятиями сферы обслуживания. Таким образом фактически исключается употребление русского языка, на котором говорит значительное число жителей Украины.