Мультфильм о Хабаровске презентуют во время празднования Дня города

В Хабаровске покажут первый в истории мультфильм, посвященный городу. Мини-лента за две минуты рассказывает историю о ежедневных событиях краевой столицы.

Анимационную картину создал коллектив хабаровской студии «Мечталет». В мультфильме не будет четкой сюжетной линии, она составлена из отдельных эпизодов. Главными героями картины выступают местные достопримечательности, узнаваемые улицы и скверы, а также жители и гости Хабаровска.

По словам создателей, мультфильм расскажет о любви, дружбе, человеческих радостях, приятном отдыхе и ежедневной работе. Картина продемонстрирует, на что люди привыкли не обращать внимание — детей, кормящих голубей, или рыбаков на набережной Амура.

Мультфильм презентуют 1 июня во время основных торжеств, приуроченных к празднованию 161-летию Хабаровска. Картину покажут на уличных мегаэкранах одновременно с праздничным шествием, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».