В Думе назвали незрелым руководство Украины после заявления о кнуте и прянике

Действия и высказывания нового руководства Украины отличаются политической незрелостью и неоправданным пафосом. Так депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко прокомментировал «Известиям» заявление главы администрации нового президента Украины, адвоката и бизнесмена Андрея Богдана о том, что Киев будет придерживаться в отношении России политики «кнута и пряника».

Депутат Госдумы выразил сожаление, что после громких заявлений главы государства Владимира Зеленского о готовности к конструктивному диалогу, начинать его не спешат. Позиция Киева на конфронтацию с Москвой лишь уменьшает шансы на то, что ситуация на Украине начнет меняться к лучшему, считает Козенко.

«Если новоиспеченным киевским чиновникам так хочется «кнута и пряника», с удовольствием поделимся. У нас в Туле как раз есть производство и того, и другого», — заключил парламентарий.

Ранее, 21 мая, Богдан сообщил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и начался вооруженный конфликт.

Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в разжигании конфликта на востоке обвиняют Москву. В России заявляют, что присоединение Крыма соответствовало нормам международного права, и отрицают участие в конфликте в Донбассе.