В лаборатории в «Сколково» произошел разлив брома

В лаборатории на территории инновационного центра «Сколково» произошел разлив брома, сообщил ТАСС источник в среду, 22 мая.

«Сотрудник лаборатории переливал бром и разлил опасную жидкость. Он пострадал», — сказал он, уточнив, что госпитализация не понадобилась.

В апреле 2018 года в школе № 8 Южно-Сахалинска отменили занятия, так как утром в одной из лаборантских во время подготовки к уроку химии разбилась пробирка с бромом. В момент инцидента детей в этом помещении не было.

Опасная жидкость попала на растрескавшийся линолеум и просочилась ниже. Спасатели выполнили операцию по нейтрализации брома, которой впитался в древесину. В здании были открыты окна, чтобы полностью исключить любую возможность нанесения вреда здоровью.