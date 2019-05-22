Адвокат назвала невозможным исключение России из Совбеза ООН

Российскую Федерацию — постоянного члена Совета Безопасности ООН, невозможно исключить из состава организации, поскольку это не предусмотрено уставом ООН, рассказала «Известиям» адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш.

Так она прокомментировал призыв и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун исключить Россию из Совбеза ООН, который прозвучал в Женеве во время ее выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Чиновница также призвала крупные международные организации не принимать финансовую помощь от России.

Подобные призывы Украины угрожают стабильности международного мира и безопасности, а также грубо нарушают главные принципы устава ООН, считает адвокат.

По ее мнению, провокационный призыв Супрун направлен на желание украинских властей исказить реальную расстановку сил в мире и искусственно принизить роль России в Совбезе ООН.

«Только вопиющая некомпетентность и неграмотность госпожи Супрун, признанная ее же коллегами по кабмину, может извинить подобные выходки. В любом случае негативные призывы Украины против России давно уже игнорируются западными партнерами РФ, как надоедливый комариный писк», — заключила Ярмуш.

В начале февраля Ульяну Супрун отстранили от работы главой минздрава Украины. Ей запретили исполнять обязанности после иска депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности. Однако спустя неделю суд отменил свое решение.