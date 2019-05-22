Проект «Театральная среда» впервые запускают в Оренбурге

Проект «Театральная среда» стартует в Оренбурге 22 мая возле областного драматического театра имени Горького. На сцене под открытым небом выступят студенческий театр «Синяя птица» и народный детский музыкальный театр «Апельсин» из Оренбурга, народный театр моды «Орхидея» и народный театр малых форм «Позитив» Абдулинского городского округа.

«Театральная среда» проводится в городе первый раз, будет две площадки: стационарная и выездная, передает РИА «Оренбуржье». Два раза в месяц по средам возле театра имени Горького перед горожанами и гостями областного центра выступят самодеятельные театральные коллективы Оренбургской области.

В списке участников народный театр «На Кинеле», театр малых форм «Степные огоньки», народный цирк «Романтики», театр-студия «Встреча» из Орска, студенческий игровой театр «Маска» и театр «Solaris» из Оренбурга, любительская группа госпиталя участников Великой Отечественной войны и др.

Международный театральный фестиваль «Гостиный двор» состоится в Оренбурге с 11 по 21 июня. На одиннадцатом по счету смотре свои лучшие постановки покажут театры из Москвы, Казани, Уфы, Екатеринбурга, Самары, Челябинска, Нур-Султана, Оренбурга, Орска, Бугуруслана. Фестиваль 2019 года посвятили 275-летию Оренбургской губернии и 85-летию Оренбургской области.