Совфед освободил Сыдорука от должности замгенпрокурора

Совет Федерации на пленарном заседании освободил государственного советника юстиции 1 класса Ивана Сыдорука от должности замгенпрокурора, передает 22 мая сообщает ТАСС.

Отмечается, что он 13 лет курировал работу прокуратуры на Северном Кавказе.

18 апреля источник «Известий» сообщил, что Сыдорук подал рапорт об увольнении со собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Иван Сыдорук родился в 1950 году в Ровенской области (Украина). В 1978 году окончил Высшее политическое училище МВД СССР по специальности «Правоведение». Занимал должность заместителя генпрокурора с 2006 года. До этого возглавлял прокуратуру Московской области, а также был профессором кафедры конституционного и муниципального права Московского университета МВД России.