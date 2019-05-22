Прямой эфир

Совфед освободил Сыдорука от должности замгенпрокурора

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет Федерации на пленарном заседании освободил государственного советника юстиции 1 класса Ивана Сыдорука от должности замгенпрокурора, передает 22 мая сообщает ТАСС.

Отмечается, что он 13 лет курировал работу прокуратуры на Северном Кавказе.

18 апреля источник «Известий» сообщил, что Сыдорук подал рапорт об увольнении со собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Иван Сыдорук родился в 1950 году в Ровенской области (Украина). В 1978 году окончил Высшее политическое училище МВД СССР по специальности «Правоведение». Занимал должность заместителя генпрокурора с 2006 года. До этого возглавлял прокуратуру Московской области, а также был профессором кафедры конституционного и муниципального права Московского университета МВД России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Арашукова
В Совфеде предсказали первые шаги Зеленского на посту президента

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017