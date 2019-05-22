Прямой эфир

Кот-паломник прошел 300 км ради возвращения в родной монастырь

0
Фото: novosti-n.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кот по кличке Мурчик преодолел более 300 км, чтобы вернуться в родной монастырь из Волынской области в село Лавров под Львовом. За этот поступок животное окрестили Паломником, сообщает ТСН.

Животный инстинкт
Главные спортивные оракулы, ничего не понимающие в спорте

Питомец жил под одной крышей со священнослужителями восемь лет, за ним ухаживал батюшка. Однако мужчину перевели в монастырь в Луцке и он решил забрать Мурчика с собой.

Через какое-то время четверолапый исчез и около месяца считался пропавшим без вести. Оказалось, что всё это время кот добирался домой в село Лавров.

Смотритель монастыря удивился, когда увидел на пороге потрепанного, уставшего и голодного кота. Сначала он не поверил, что перед ним Мурчик. Сейчас животное отъелось и восстановилось, его здоровью ничего не угрожает.

Ранее в мае пользовательница Twitter Джорджия Дебелиус (Georgia Diebelius) поделилась фотографией сиамского кота, который съел осу и опух. Многие пользователи посочувствовали коту и поделились снимками своих собак и кошек, попавших в подобную ситуацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Камчатке медведь украл у охотников холодильник с едой
Ученые рассказали об опасности домашней еды для кошек

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017