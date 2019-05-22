Кот-паломник прошел 300 км ради возвращения в родной монастырь

Кот по кличке Мурчик преодолел более 300 км, чтобы вернуться в родной монастырь из Волынской области в село Лавров под Львовом. За этот поступок животное окрестили Паломником, сообщает ТСН.

Питомец жил под одной крышей со священнослужителями восемь лет, за ним ухаживал батюшка. Однако мужчину перевели в монастырь в Луцке и он решил забрать Мурчика с собой.

Через какое-то время четверолапый исчез и около месяца считался пропавшим без вести. Оказалось, что всё это время кот добирался домой в село Лавров.

Смотритель монастыря удивился, когда увидел на пороге потрепанного, уставшего и голодного кота. Сначала он не поверил, что перед ним Мурчик. Сейчас животное отъелось и восстановилось, его здоровью ничего не угрожает.

Ранее в мае пользовательница Twitter Джорджия Дебелиус (Georgia Diebelius) поделилась фотографией сиамского кота, который съел осу и опух. Многие пользователи посочувствовали коту и поделились снимками своих собак и кошек, попавших в подобную ситуацию.