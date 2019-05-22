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Ученые рассказали о влиянии кофе на кишечник

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Кофе помогает поддерживать подвижность мышц кишечника, однако это не зависит от содержащегося в напитке кофеина. Об этом сообщается на сайте Eurekalert.

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Ученые медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне, которые в течение трех дней кормили крыс кофе, пришли к выводу, что способность сокращаемости мышц их кишечников увеличилась.

«Интересно, что эти эффекты не зависят от кофеина, потому что кофе без кофеина имел те же эффекты, что и обычный кофе», — сказал ведущий автор исследования Сюань-Чжэн Ши.

Отмечается также, что трехпроцентный кофейный напиток благотворно воздействовал на культуры кишечных организмов, блокируя рост вредоносных организмов.

Как отмечают авторы исследования, теперь необходимо провести дополнительные клинические исследования — они помогут определить, может ли употребление кофе быть эффективным для лечения кишечной непроходимости.

Ранее, 14 мая, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об опасности употребления кофе летом. По ее словам, напиток увеличивает и без того высокую нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

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