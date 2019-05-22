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Режиссера Быкова ждут на кинофестивале в Екатеринбурге

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Международный фестиваль короткометражного кино откроется в Екатеринбурге 29 июня 2019 года. В состав жюри войдут известные деятели кинематографии. Это режиссер картины «Дурак» и сериала «Метод» Юрий Быков, режиссер Александр Хант и актер Юрий Колокольников, снявшийся в эпизоде сериала «Игра престолов».

По словам организаторов фестиваля, которые приводит ТагилСити.Ру, им важно показать Екатеринбург городом, способным проводить мероприятия в сфере кинематографии и снимать качественное кино. Также организаторы планируют найти молодые таланты для дальнейшего сотрудничества.

Работы, которые будут участвовать в конкурсной программе, пока находятся в стадии отбора. Также не решен вопрос со спонсорами этого мероприятия. Как сказал один из организаторов форума, режиссер Иван Соснин, у фестиваля нет государственной поддержки, поэтому ему необходима помощь.

Ранее сообщалось, что на Каннском кинофестивале Квентин Тарантино представил свой новый фильм «Однажды... в Голливуде».

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