Прямой эфир

Британец оставлял пожилой любовнице «послания от Бога» на зеркалах ради наследства

0
Фото: THAMES VALLEY POLICE
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Великобритании Бенджамин Филд оставлял библейские послания на зеркалах дома, принадлежащего его пожилой возлюбленной, чтобы та вписала его в завещание. Об этом 20 мая пишет BBC News.

28-летний мужчина год добивался внимания 83-летней Энн Мур-Мартин — писал ей стихи и намекал на брак. Вместе с этим он просил у нее £27 тыс. (2,2 млн рублей) на лечение больного брата.

Логин в завещание: можно ли унаследовать пароли и переписки
Родственники добиваются доступа к аккаунтам умерших близких, но получается не всегда

Через какое-то время женщина стала замечать на зеркалах странные надписи. Они гласили: «Всё, что ты дашь Ему, Он вернет тебе», «Молись за Бена, Бен любит тебя». Мур-Мартин решила, что это послания от Бога, и засомневалась в своем психическом здоровье. После этого она решила завещать дом Филду.

Отмечается, что незадолго до смерти она передумала и обвинила молодого человека в том, что он пытался ее отравить. Женщина умерла естественной смертью, но полицейские нашли у Филда в телефоне фотографии надписей на зеркалах. Его обвиняют в намерении убить пенсионерку и попытках выставить это как несчастный случай.

Незадолго до знакомства с Мур-Мартин Филд жил с ее соседом, 69-летним профессором. Он планировал вступить с ним в брак, но познакомился со старушкой и передумал. Теперь следователи подозревают его и в убийстве профессора. Филд отрицает все обвинения в свой адрес.

20 мая стало известно, что 31-летний британский рабочий Джордан Эдлард-Роджерс унаследовал усадьбу стоимостью £50 млн (4,1 млрд рублей), доказав, что он тайный сын умершего лорда Чарльза Роджерса. Отмечается, что мужчина давно подозревал, что он отпрыск аристократа, но смог доказать это тестом ДНК только в августе прошлого года после смерти 62-летнего лорда, страдавшего от наркотической зависимости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Британский рабочий доказал свое родство с умершим аристократом и разбогател
Адвокат объяснил принцип работы закона о наследстве для предпенсионеров

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017