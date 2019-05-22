Опубликовано видео контртеррористической операции под Владимиром

В Сети появилось видео с места проведения контртеррористической операции (КТО) в городе Кольчугино Владимирской области. Запись опубликована в среду, 22 мая, телеканалом РЕН ТВ.

Как рассказал представитель информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Поляков, нейтрализованные в результате КТО боевики принадлежали к одной из террористических группировок. По его словам, злоумышленники готовили теракт в месте массового пребывания людей.

«На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов», — сообщил Поляков.

Ранее в этот же день стало известно, что в ходе КТО были нейтрализованы два бандита. Их личности предварительно установлены. На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература.