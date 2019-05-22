Роспотребнадзор рассказал о купальниках для похода в бассейн

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы России о бассейнах позволяют женщинам купаться в раздельном купальнике, однако бассейн может устанавливать собственные правила. Об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора.

По информации ведомства, внутренние правила бассейна могут регулировать форму одежды, включающие в себя шапочку, тапочки и купальник, а также режим пользования душевыми и саунами. Распорядок каждого учреждения разрабатывается индивидуально.

Как пишет «РИА Новости», ранее в Набережных Челнах в социальной сети местная жительница пожаловалась, что ей запретили купаться в городском бассейне в раздельном купальнике. Роспотребнадзор отметил, что гражданка нарушила внутренние правила учреждения.