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Мадуро призвал военных задерживать «предателей» в рядах ВС

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Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил во вторник, 21 мая, что вооруженные силы страны должны сохранять единство в своих рядах.

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Глава государства подчеркнул, что военные должны постоянно быть готовы к отражению возможных угроз.

«Я говорю всему командному составу, что нужно иметь мораль и дисциплину. Быть готовыми 24 часа защищать право на мир. Если появляется предатель, то его немедленно нужно задерживать», — цитирует Мадуро Union Radio.

30 апреля в Венесуэле была предпринята попытка госпереворота. За причастность к провалившемуся мятежу Мадуро распорядился уволить из армии страны 55 военнослужащих. Меры, в частности, коснулись главы Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN) Мануэля Фигеру.

Хуан Гуайдо в январе этого года объявил себя новым президентом Венесуэлы. Легитимность его власти признали США, Канада, Германия и ряд других стран. Иные государства, в том числе Россия, Китай, Мексика, поддержали Мадуро. В ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин заявил о недопустимости военного вмешательства в дела Венесуэлы.

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