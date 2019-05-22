Прямой эфир

Блокированные во Владимирской области боевики оказали вооруженное сопротивление

0
Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боевики, заблокированные в частном доме в городе Кольчугино (Владимирская область), оказали сотрудникам правоохранительных служб вооруженное сопротивление. Об этом сообщает ТАСС в среду, 22 мая, со ссылкой на представителя силовых структур.

«На предложение сдаться они открыли стрельбу, сейчас принимаются меры по их нейтрализации», — рассказал источник агентства.

По его словам, пострадавших или раненых среди сотрудников сил правопорядка и гражданского населения нет. Пока не уточняется, сколько боевиков находится в доме. Район проведения контртеррористической операции (КТО) в настоящий момент оцеплен.

Ранее в среду Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что сотрудники правоохранительных органов заблокировали планировавших совершить теракт злоумышленников в частном доме в городе Кольчугино. В регионе введен режим КТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бортников предупредил о ячейках террористов у границ СНГ
Известный греческий террорист Романос вскоре выйдет на свободу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017