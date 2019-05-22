Блокированные во Владимирской области боевики оказали вооруженное сопротивление

Боевики, заблокированные в частном доме в городе Кольчугино (Владимирская область), оказали сотрудникам правоохранительных служб вооруженное сопротивление. Об этом сообщает ТАСС в среду, 22 мая, со ссылкой на представителя силовых структур.

«На предложение сдаться они открыли стрельбу, сейчас принимаются меры по их нейтрализации», — рассказал источник агентства.

По его словам, пострадавших или раненых среди сотрудников сил правопорядка и гражданского населения нет. Пока не уточняется, сколько боевиков находится в доме. Район проведения контртеррористической операции (КТО) в настоящий момент оцеплен.

Ранее в среду Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что сотрудники правоохранительных органов заблокировали планировавших совершить теракт злоумышленников в частном доме в городе Кольчугино. В регионе введен режим КТО.