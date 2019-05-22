Швыдкой пригласил польских музыкантов спеть «Темную ночь» в Театре мюзикла

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой пригласил польских музыкантов исполнить на сцене Театра мюзикла, художественным руководителем которого он является, легендарную песню военных лет «Темная ночь».

По его словам, он уже около 50 лет является поклонником польской песни и польских музыкантов и он готов предоставить возможность исполнить песню «Темная ночь», которая была запрещена на территории Польши, на сцене театра, так как она нравится публике и далека от большевизма, цитирует «РИА Новости».

19 мая в польском городе Гданьске во время акции в музее Второй мировой войны директор учреждения прервал выступление певца Петра Косевского, который исполнял песню Марка Бернеса «Темная ночь».

Директор музея назвал песню «большевистской» и запретил ее продолжать. Косевский отметил, что исполнением песни хотел объединить поляков. После того как музыканты возмутились решением главы музея, тот потребовал их покинуть здание.