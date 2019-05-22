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Планировавших теракт бандитов заблокировали в доме во Владимирской области

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Фото: nac.gov.ru
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Сотрудники правоохранительных органов заблокировали планировавших совершить теракт злоумышленников в частном доме в городе Кольчугино Владимирской области. Об этом в среду, 22 мая, сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК).

По его информации в регионе в настоящий момент введен режим контртеррористической операции (КТО).

«Проводится контртеррористическая операция... бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме», — отмечается в сообщении.

12 апреля в Тюмени в ходе контртеррористической операции уничтожили двоих боевиков. По данным ФСБ, они были сторонниками запрещенной в России террористической группировки ИГ («Исламское государство») и готовили теракты в местах массового пребывания людей.

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