Планировавших теракт бандитов заблокировали в доме во Владимирской области

Сотрудники правоохранительных органов заблокировали планировавших совершить теракт злоумышленников в частном доме в городе Кольчугино Владимирской области. Об этом в среду, 22 мая, сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК).

По его информации в регионе в настоящий момент введен режим контртеррористической операции (КТО).

«Проводится контртеррористическая операция... бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме», — отмечается в сообщении.

12 апреля в Тюмени в ходе контртеррористической операции уничтожили двоих боевиков. По данным ФСБ, они были сторонниками запрещенной в России террористической группировки ИГ («Исламское государство») и готовили теракты в местах массового пребывания людей.