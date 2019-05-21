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Зеленский сделал адвоката Коломойского главой своей администрации

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Руководителем администрации украинского президента Владимира Зеленского стал Андрей Богдан. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы государства во вторник, 21 мая.

Как пишет газета «Коммерсант», последние годы Богдан был личным юристом бизнесмена Игоря Коломойского, однако ради нового поста пообещал приостановить адвокатскую деятельность. Во время избирательной кампании Зеленского Богдан был юридическим советником его штаба.

Кроме того, был назначен первый помощник президента. Им стал Сергей Шефир, бывший партнер Зеленского по бизнесу, художественный руководитель «Студии Квартал-95».

Ранее в этот же день новый украинский лидер открыл доступ к зданию администрации главы государства и пригласил туда всех желающих.

20 мая Зеленский вступил в должность президента. В своей речи после церемонии инаугурации он заявил о роспуске рады восьмого созыва. На следующий день он подписал указ о досрочном прекращении ее полномочий.

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