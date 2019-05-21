Международный фестиваль «Кварталы искусств» впервые пройдет в Геленджике

В Геленджике (Краснодарский край) впервые состоится Международный театральный фестиваль «Кварталы искусств». Мероприятие пройдет с 20 по 30 июня.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, Геленджик окунется в атмосферу театрального искусства. В рамках мероприятия свое мастерство покажут более 130 профессиональных артистов, пишут «Кубанские новости».

В эти дни в курортный город прибудут артисты театров как зарубежных стран, так и из разных уголков России. На нескольких площадках будут организованы спектакли.

В пресс-службе уточнили, что приобрести билеты можно в кассе Дворца культуры, искусства и досуга.