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Летний волонтерский лагерь откроется в усадьбе Волышово в Псковской области

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В Порховском районе Псковской области этим летом снова планируют организовать волонтерский лагерь в усадьбе Волышово. Лагерная смена откроется 15 июля.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-служба администрации региона, целью такого лагеря является сохранение объектов культурного наследия «Ансамбль зданий усадьбы Строгановых с парком XVII–XIX веков». Лагерная смена продлится две недели.

Прибывшие волонтеры будут заниматься расчисткой территории от мусора и поросли, а также оценят состояние усадьбы и помогут специалистам в противоаварийных работах на здании главной конюшни ансамбля. Помимо этого, добровольцы сделают фотографии и продолжат заниматься восстановлением голубятни.

Кроме работ, для участников запланирована и культурно-образовательная программа. Их ждут практические занятия со специалистами по охране памятников, мастер-классы, музыкальные фестивали и экскурсии.

Организатором выступает Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области. Стать волонтером могут все желающие старше 18 лет.

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