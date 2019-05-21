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Три новые соцуслуги появятся в Подмосковье в рамках федерального проекта

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В Московской области депутаты Мособлдумы планируют ввести три новые социальные услуги в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение». Об этом сообщил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.

По его словам, одной из мер станет бесплатная транспортировка в медицинские учреждения для граждан старше 65 лет. Она будет относиться к категории «срочная», что позволит получить услугу на основании заявления, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Второй мерой станет новая льгота для граждан предпенсионного возраста. Им будут бесплатно предоставляться услуги по поддержанию активного образа жизни. Например, занятия скандинавской ходьбой, йогой и другие. Помимо этого, можно будет посетить занятия по вокалу, пройти курсы компьютерной и правовой грамотности.

Третьей мерой является ежемесячная выплата для жителей региона, которые ухаживают за инвалидами I и II группы. Она была установлена еще в конце 2018 года, но для ее реализации необходимо ввести дополнительные изменения в закон. Как отметил Брынцалов, дело в том, что одним из условий получения выплаты является прохождение обучения в организациях соцобслуживания.

Спикер также добавил, что на данный момент в Московской области проживает около 600 человек, которые имеют I и II группу инвалидности и утратили способность к самообслуживанию.

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