Козак прокомментировал ситуацию с возможным ростом цен на топливо

Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал предупреждение Российского топливного союза (РТС) о резком повышении цен на топливо. По словам Козака, говорить об обострении ситуации на рынке преждевременно.

«Мы мониторим ситуацию на рынке. Биржевые цены, как и ожидалось, немного поднялись в связи с тем, что и мировые цены на моторное топливо немного поднялись. Но сегодня это преждевременная тревога», — цитирует Козака «РИА Новости» во вторник, 21 мая.

Козак добавил, что сегодняшний уровень биржевых цен обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента, так что оснований для тревоги нет.

Ранее 21 мая РТС направил Козаку письмо, в котором отметили, что по состоянию на 20 мая биржевые цены на бензин и дизельное топливо достигли или превысили уровень соответствующих мелкооптовых цен. Организация призвала вице-премьера обратить внимание на эту проблему, иначе может повториться прошлогодняя ситуация на топливном рынке.

Весной и в начале лета 2018 года оптовые цены на нефтепродукты резко поднялись. В связи с этим правительство приняло решение временно снизить акцизы на бензин и дизтопливо. Кроме того, кабмин договорился с нефтекомпаниями о том, что они временно зафиксируют цены. Это помогло на время стабилизировать ситуацию.