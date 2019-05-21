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Первый птенец белоплечего орлана появился в зоосаде под Хабаровском

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В зоосаде «Приамурский» под Хабаровском родился птенец белоплечего орлана. Сотрудники зоосада отмечают, что это первый родившийся здесь орлан.

Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» пресс-секретарь зоосада Алена Федосеева, птенец родился у пары Сахалинши и Мага, которые живут в «Приамурском» уже не первый год. Белоплечие орланы — моногамны, а также очень ответственно подходят к выбору пары, отметила Федосеева.

По ее словам, в попытках обаять Сахалиншу пострадал не один самец, но в этом году она приняла ухаживания Мага. Однако даже это не гарантировало появления потомства. Орланы обычно гнездятся очень высоко, и в зоосаде было трудно создать подходящие для этого условия.

Отмечается, что на гнезде в основном сидел будущий отец. После появления на свет птенца Маг и Сахалинша заботятся о нем самостоятельно и защищают его.

В общей сложности в зоосаде проживают пять белоплечих орланов, двое из них — подростки. По словам специалистов, взрослой эту гордую птицу можно считать после того, как она приобретет характерное оперение. Происходит это примерно через 5–6 лет.

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