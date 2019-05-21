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На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене

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Расследование по факту возможной госизмены в связи с инцидентом в Керченском проливе начали в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко. Информацию о возбуждении уголовного дела во вторник, 21 мая, подтвердила пресс-служба государственного бюро расследований.

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Отмечается, что в единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о возможном совершении высшими должностными лицами преступлений, предусмотренных статьями УК страны «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», «Государственная измена» и «Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий».

Иск подал экс-сотрудник администрации бывшего украинского лидера Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. Он просил возбудить дело на основании действий Порошенко в качестве верховного главнокомандующего, чьи шаги «были направлены на умышленное провоцирование России на ответные и заранее прогнозируемые агрессивные действия в напряженной ситуации». Как отметил юрист, произошедшее в Керченском проливе «привело к потерям в составе ВМС Украины».

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

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