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Названы главные факторы риска возникновения рака

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Жирная пища, малоподвижный образ жизни и вредные привычки являются основными факторами, которые повышают риск возникновения рака, заявил главный внештатный онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн.

По его словам, наибольший вред наносит поедание красного мяса и пищевых добавок, особенно тех, что содержатся в фаст-фуде, а также неконтролируемое употребление алкоголя и курение. Последняя привычка, отметил Каприн, в 30-50 раз повышает риск развития онкологии различной локализации, пишет «Газета.ру».

Кроме того, к канцерогенными факторам врач отнес также ожирение, которому способствует малоподвижный образ жизни. К аналогичному выводу ранее пришли ученые из австралийского исследовательского института Бергхофера.

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