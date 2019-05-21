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«Роснефть» запустила первое «цифровое месторождение»

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Фото: Башнефть
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Нефтяная компания «Роснефть» на промысле в Башкортостане запустила в эксплуатацию «Цифровое месторождение». Это информационная система, которая позволит в реальном времени удаленно отслеживать все параметры работы месторождения.

Специалисты смогут управлять Илишевским месторождением «Башнефти», дочерней компании «Роснефти», из Центра интегрированных операций, который находится в 60 км, в городе Дюртюли. Технология 3D-визуализации создает эффект присутствия, а также позволяет учитывать специфику производства и ландшафт местности. Цифровые двойники производственных объектов моделируют внутренние процессы, технические характеристики и объекты месторождения.

«Датчики системы выдают информацию онлайн технологам, геологам, и мы кратно сократили время на принятие правильных и эффективных решений, — рассказал руководитель проекта Руслан Еникеев.

В «цифру» переведены все основные производственные объекты на месторождении: скважины, трубопроводы, система подготовки нефти, объекты энергетики.

«Количество дистанционно управляемых объектов увеличится почти на 60%, энергоэффективность процессов добычи повысится на 5%, на 5% снизятся логистические издержки. По нашим расчетам, масштабирование технологий только в рамках компании «Башнефть» позволит получить дополнительно порядка 1 млн тонн нефти за счёт оптимизации производства. Экономический эффект составит порядка 1 млрд рублей в год», — заявил на церемонии запуска председатель правления ПАО АНК «Башнефть» Андрей Шишкин.

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